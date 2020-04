Se viene un nuevo Resident Evil para 2021, según fuentes extraoficiales

Se viene un nuevo Resident Evil para 2021. Y es que, según la cuenta de twitter del usuario @AestheticGamer y para alegría nuestra, existe la posibilidad real de que tengamos un nuevo título en la mítica saga para el año que viene.

El usuario es un conocedor en lo que a proyectos de Capcom se refiere y a través de su cuenta revela que, tras el lanzamiento de Resident Evil 3 la empresa no parará y lanzará un nuevo juego. Hasta ahora se espera que lleve por nombre Resident Evil 8.

(1/3)Ah what the Hell, I'll tease a bit more about this 2021 RE game & then not talk deeper about it until a bit after RE3 is out. The 2021 RE game started development in late 2016, by the time it releases it'll have been in development for 4-4.5 years (been in dev at the moment

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020