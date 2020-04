Era cuestión de tiempo para que los modders nos hicieran llegar Half-Life 2 en realidad virtual usando Half-Life: Alyx

Así como lo leen, llegó Half-Life 2 en realidad virtual y todo gracias a un usuario de YouTube que compartió su creación de llevar el segundo capitulo de la saga creada por Valve al entorno de realidad virtual.

Cabe destacar que en 2017 ya había un puerto de VR del juego en Steam Greenlight. Incluso, a partir del año pasado todavía se encontraba en desarrollo y la mayoría de los usuarios han estado utilizando un mod. Pero este resultó un poco incómodo para experimentar el juego en realidad virtual.

Desarrollan demo de Half-Life 2 en realidad virtual con un motor gráfico diseñado únicamente para VR

El usuario de YqouTube conocido como VectOR fue el responsable de llevar a cabo Half-Life 2 al nuevo entorno de la más reciente entrega de la saga, Half-Life Alyx. Mediante un vídeo en su canal enseña como desarrollo el mod con un motor gráfico del nuevo videojuego.

La mala noticia es que, hasta ahora, el mod no está disponible públicamente (solo se encuentra como demo) y el desarrollador mostró, a través de un vídeo, que el método para crearlo es un proceso sencillo.

Vect0R no está dispuesto a compartir el mod con el mundo en este momento. Las imágenes muestran al jugador paseando por algunas ubicaciones clásicas de Half-Life 2, pero aún no funciona mucho más. Como Valve ha decidido no lanzar públicamente el nuevo kit de desarrollo de software (SDK) para Source 2. VectoR lamenta que sin eso, el progreso en el desarrollo de mod será lento.

Un experimento que se quedará como una prueba

VectOR explica que, logró convertir el archivo de un mapa del juego Half-Life 2 a Source 2, el motor gráfico en el que se basa Half-Life Alyx, obteniendo así los entornos originales. Por otro lado, también explica que ha tenido que adaptar un sinfín de recursos del titulo original.

Hasta ahora, se especula que el juego quedará como un mero experimento debido a que no se puede llegar más allá sin un kit de desarrollo profesional de Source 2.