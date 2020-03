Los chats online siguen coleccionando usuarios en 2020

Quien diría que los servicios de chats online sigan tan activos hoy al tiempo que la mensajería instantánea no para de evolucionar. Es que tanto conoces gente como resuelves la reserva de un vuelo chateando con un robot.

¿Sabías que Whatsapp es la red social que más usuarios tiene en países como España mientras en todo el mundo ronda los mil 600 millones de usuarios? Es que la conversación mediante mensajería instantánea no hecho más diversificarse con las nuevas generaciones que no paran de conversar, compartir textos, audios y vídeos. Y es que el clásico formato de la mensajería instantánea y sus derivados -desde los servicios de chat gratis para conocer gente, hasta los nuevos chatbots en comercio electrónico- no paran de crecer.

Conceptualmente, el Instant Messaging (IM) es un mecanismo en tiempo real de contacto entre dos o más personas basada en texto, que se envían a través de internet o banda ancha móvil. El término se origina en los años 80s para la tecnología que funcionaba en computadoras, las soluciones han migrado a los smartphones vía aplicaciones móviles. Los clientes de mensajería instantánea más utilizados en el pasado fueron ICQ, Yahoo! Messenger, Pidgin, AIM (AOL Instant Messenger), Google Talk (sustituido actualmente por Hangouts) y Windows Live Messenger, actualmente integrado en Skype.

El amor, el mayor punto de conversación de los chats online



El amor está en el aire en todas las plataformas de mensajería instantánea, pero hay que reconocer que los chat gratuitos y aplicaciones de encuentros amistosos acusan absoluta prosperidad. Se espera que los ingresos de estas plataformas tengan un crecimiento anual del 4,3%, lo que dará como resultado un volumen de mercado de US $ 2.530 millones para 2024.

A continuación, el top five de los chats gratuito para conocer gente:

Tinder Meetic Badoo ChatHispano HispaChat

Según Statista, en el segmento de citas en línea, en este 2020 se espera que el número de usuarios cierre en 239.9 millones y ascienda a los 279.8 millones para 2024. Una audiencia nada despreciable para las marcas que se vinculan a este nicho pero que aun no logra apalancar ingresos significativos salvo para el líder del sector, Tinder. En cuanto al volumen de negocios, este segmento del chat y las citas en línea alcanzará ingresos por 2.141 millones de dólares en 2020.