Cómo utilizar el IMEI para localizar tu móvil robado o perdido

De los 70 millones de teléfonos que se pierden cada año en el mundo, solo el 4 por ciento es recuperado. Qué hacer cuando las medidas de prevención no son suficientes, ¿cómo podemos recuperar nuestro teléfono? Aquí te lo decimos.

Utilizar el IMEI para localizar tu móvil robado o perdido es una de las técnicas más efectivas en todo el mundo, pero por lo general no es la más fácil de realizar. A nadie le hace gracia perder el teléfono, y todavía menos que te lo roben. Por eso hemos reunido algunos consejos con los que tendrás más posibilidades de localizar tu móvil extraviado.

Y es que no solo se trata del dinero. Perder, o que te roben, el móvil no es una experiencia agradable, nuestra información personal está en riesgo. Hoy en día, en nuestros teléfonos guardamos todos los contactos, fotos, videos , etc. Además los utilizamos para acceder a nuestras cuentas de correo electrónico, banca online y redes sociales.

Entonces, la angustia que esto genera solo puede ser calmada si tenemos la certeza de que podemos localizar nuestro dispositivo. Hay aplicaciones que te pueden ayudar a localizarlo tan solo utilizando tu cuenta de correo electrónico. Este un ejemplo de app para rastrear móviles, pero también Apple y Android tienen sus propias versiones nativas.

Ante todo, ten a mano el código IMEI de tu móvil. El número de serie de tu teléfono te será muy útil tanto para denunciar el robo como para que tu operadora anule la tarjeta SIM. Lo encontrarás en el embalaje original.

Utilizar el IMEI para localizar tu móvil robado o perdido

El IMEI puede servir para localizar un dispositivo. Con ello, podrás denunciar a la policía, e incluso reportarlo con la operadora para que nadie más pueda utilizarlo. Puede que también te pidan la factura para comprobar que eres su propietario.

Aunque por mala fortuna son pocos los casos de recuperación de un móvil perdido o robado, no cuesta nada intentarlo. Además, necesitarás haber presentado una denuncia formal para poder bloquear por completo el dispositivo. Atención, Sigue este paso solo si estás convencido de que no vas a recuperarlo.