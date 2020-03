Amazon puso a disposición gratuita programas familiares e infantiles

Atención a los padres con niños en edad escolar que tienen demasiado tiempo libre. Amazon abrió 40 de sus programas familiares más populares para transmitir de forma gratuita.

Amazon puso a disposición gratuita una selección de sus programas familiares e infantiles en Prime Video. Esta medida es consecuencia de la crisis de salud de COVID-19, que tiene a las personas atrapadas en sus hogares.

Amazon puso a disposición gratuita una selección de sus programas familiares e infantiles

Ahora, y sin tener que poseer la membresía para Prime Video, podrás disfrutar de temporadas completas de shows animados originales de Amazon. Por ejemplo:Bug Diaries y Pete the Cat, así como Life on Normal Street de Gortimer Gibbon y Just Add Magic. Adicionalmente, PBS Kids también eliminó las restricciones de pago en para gran parte de su contenido. Por lo que programas como Arthur y Caillou ahora son gratuitos.

Amazon habilitó una página dedicada para acceder a la selección completa de los títulos disponibles, pero no está claro cuánto durará la oferta o si se agregarán nuevos programas con el tiempo.

Si bien no es necesario ser un miembro Prime para acceder a este contenido, sí debes ser un cliente de Amazon. Eso significa que deberás crear o iniciar sesión en una cuenta de Amazon. Los miembros Prime también tendrán acceso a los nuevos perfiles de usuarios Prime Video de Amazon.

Plataaformas de streaming buscan aliviar la cuarentena

A medida que más escuelas y empresas cierran para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 (coronavirus), los servicios de streaming están aumentado sus ofertas gratuitas para ayudar a las familias a hacer frente a las cuarentenas.

Los estudios cinematográficos también están experimentando con el alquiler de títulos que todavía están en exhibición. Igualmente, algunas películas también han salido a la venta más temprano, como por ejemplo incluyendo Ownard de Pixar y Aves de Presa de DC.