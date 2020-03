Razer comenzará a fabricar mascarillas para frenar el coronavirus

Razer comenzará a fabricar mascarillas y dispuso algunas de sus líneas de producción para la manufactura de protección, en lugar de ratones y teclados. La compañía planea fabricar y donar hasta un millón de máscaras “a las autoridades sanitarias de diferentes países a nivel mundial“.

Tan dice que comenzarán con su base de operaciones en Singapur. Y que harán esto a pesar de que ha habido una “increíble demanda” de productos Razer, añadió.

All of us have a part to play and we should be doing whatever we can with the situation getting more serious. Please keep yourself and your family safe – and do lets support each other in these trying times. The team at Razer is stepping up to do what we can.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020