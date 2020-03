La E3 2020 ha sido cancelada debido a los temores de coronavirus, así lo confirmó la Asociación de Software de Entretenimiento. Este anuncio sigue el ejemplo del Mobile World Congress, la Google I/O, F8 de Facebook, el lanzamiento del iPhone 9 y una multitud de otros eventos.

La cancelación se produjo aproximadamente al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud declaró a COVID-19 una pandemia.

E3 2020 originalmente estaba programada para realizarse entre el 9 y el 11 de junio en Los Ángeles, California. Se esperaba que fuera un momento trascendental, ya que era el momento en que conoceríamos a la nueva generación de la Xbox y la PlayStation. Esperábamos saber más sobre el hardware en sí y los juegos que se presentarían en la E3.

Siguiendo el ejemplo de Sony, LG y otras compañías cuyos eventos se vieron afectados, Microsoft hará una presentación virtual.

“El E3 siempre ha sido un momento importante para el Equipo Xbox“, tuiteó el jefe de Xbox, Phil Spencer, tras el anuncio. “Dada esta decisión, este año celebraremos la próxima generación de juegos con la comunidad Xbox y todos los que adoran jugar a través de un evento digital Xbox. Detalles sobre el tiempo y más en las próximas semanas “.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020