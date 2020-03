Tu teléfono es una de las cosas más sucias y cargadas de gérmenes. Con el brote del coronavirus considerado pandemia global, es momento que tomes previsiones. Empezando con lo que llevas contigo todo el tiempo y que tocas muchas, muchas veces al día.

Saber cómo desinfectar tu teléfono ya no es una opción hoy en día. Sin duda, tu teléfono inteligente está sucio y, en el momento del coronavirus, es hora de limpiarlo y limpiarlo.

A estas alturas deberías saber que tu teléfono esté lleno de bacterias, virus e incluso material fecal. No estamos especulando, es un hecho científico. La literatura médica está llena de estudios que muestran que los teléfonos inteligentes están repletos de cosas que pueden causar enfermedades. Y eso puede incluir virus como los causantes del COVID-19 -coronavirus.

Por ejemplo, un informe de la Organización Mundial de la Salud citó datos descubiertos durante el brote de SARS de 2003 de que el virus que lo causa, y que es del mismo tipo que el coronavirus, puede vivir en el vidrio por hasta 96 horas.

Y luego, por supuesto, está ese el estudio de la Universidad de Arizona que, en 2017, demostró que un smartphone probablemente está más sucio que la mayoría de los asientos de inodoros.

No puedes negar que alguna vez has hablado por teléfono mientras está sentado en el inodoro (y luego lávese las manos).

Cómo desinfectar tu teléfono electrónico en este instante

Si tienes un iPhone, recientemente Apple ha cambiado sus consejos sobre cómo limpiar sus teléfonos inteligentes y otras pantallas, diciendo que los usuarios ahora pueden usar toallitas desinfectantes. Hasta hace poco, la compañía había dicho que esos productos de limpieza podrían dañar o eliminar el recubrimiento oleofóbico de la pantalla que repele los aceites corporales. Esta capa es la razón por la que simplemente frotando un paño de microfibra sobre la pantalla se limpia fácilmente.

Pero hace unos días Apple publicó un comunicado sobre la limpieza de sus productos. Incluyendo una sección que dice que usar toallitas desinfectantes (70 por ciento de alcohol isopropílico) es seguro.

Ese consejo puede aplicarse a otras marcas de teléfonos inteligentes, ya que tienden a usar el mismo vidrio y revestimientos, aunque puede haber excepciones. Por ejemplo, si posee un teléfono inteligente de pantalla plegable más nuevo, como el Galaxy Fold o Flip Z de Samsung, consulte la documentación y los documentos de soporte en línea para esos teléfonos antes de buscar toallitas empapadas en alcohol.

Algunas sugerencias para limpiar su teléfono y mantenerlo así

Primero, no olvides lavarte las manos antes de iniciar el proceso de limpieza. comenzar!

Las instrucciones de limpieza de Apple son simples y directas: “Con una toallita con alcohol isopropílico al 70 por ciento o toallitas desinfectantes Clorox, puedes limpiar suavemente las superficies duras y no porosas de tu dispositivo Apple, como la pantalla, el teclado u otras superficies exteriores. No uses lejía. Evita que entre humedad en cualquier abertura y no lo sumerjas en ningún agente de limpieza. No lo use en superficies de tela o cuero“. Usa un paño limpio, seco, preferiblemente de microfibra después para eliminar cualquier residuo.

Esto también puede aplicarse a cualquier pantalla con la que tengas contacto. ¿Tienes una PC con Windows 10 con pantalla táctil? Probablemente también necesite desinfectarse.

Retira el teléfono de su estuche, suponiendo que uses uno. Limpia la parte posterior, los bordes y los botones. Las fundas de plástico y silicona también se pueden limpiar con toallitas desinfectantes a base de alcohol o con una solución de agua y alcohol que usted mismo prepare. Use la solución casera de alcohol y agua. Secar con un paño limpio.

Los estuches de cuero requieren un proceso diferente. El mismo documento de Apple que advierte contra el uso de toallitas desinfectantes en el cuero sugiere el uso de “un paño limpio con agua tibia y jabón suave para manos“. Aunque advierte que la limpieza puede cambiar la apariencia del cuero. Y también dice que usar jabón de cuero definitivamente cambiará la apariencia.

Los teléfonos inteligentes más nuevos y de alta gama son resistentes al agua. Por lo que es posible que puedas lavar tu teléfono directamente con agua y jabón. Si haces esto, procura evitar que el jabón entre en sus grietas a lo largo de los bordes de los botones, puertos de alimentación, tomas de auriculares.

También existe el Phone Soap, que utiliza luz ultravioleta de onda corta (UV-C) para matar bacterias y virus. Coloca tu teléfono en el estuche y está bañado por la luz UV-C, que se ha demostrado que mata los virus y bacterias en las superficies.

No compartas tu teléfono

Quizás el mejor consejo es evitar compartir tu teléfono a nadie. Puedes ser obsesivo en mantener tus manos limpias, pero no sirve de nada si compartes algo con alguien de quien no sabes dónde han estado las suyas.