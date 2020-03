¿Recuerdan Second Life? Si no lo haces no importa. Y es que Facebook sigue empujando la idea de un mundo virtual. Esta vez, lo ha bautizado como “Horizons” y ya está en fase de prueba.

Facebook inicia pruebas de su nuevo mundo de Realidad Virtual, su visión del futuro de la interacción en las redes sociales.

El concepto de un mundo virtual donde las personas puedan interactuar utilizando avatares no es nuevo. Aunque podríamos tomar ejemplos más antiguos, Second Life lo más parecido a lo que está desarrollando Facebook con Horizons. No obstante, el primero se lanzó en 2003, y para ese entonces la Realidad Virtual no tenía los avances que tiene hoy en día.

El equipo de Zuckerberg está trabajando para hacer de la realidad virtual un elemento clave en la interacción. Después de adquirir recientemente varios de los principales desarrolladores de juegos de RV, e integrarlos en su creciente división Oculus VR, la red social comenzó esta semana a enviar invitaciones a los beta testers para su nueva aplicación de realidad social social ‘Horizons’ donde los usuarios interactuará en el mundo virtual.

“Antes de entrar en Horizon por primera vez, las personas diseñarán sus propios avatares a partir de una variedad de opciones de estilo y cuerpo para garantizar que todos puedan expresar plenamente su individualidad. A partir de ahí, los portales mágicos, llamados telepods, transportarán a las personas desde los espacios públicos a nuevos mundos llenos de aventura y exploración. Al principio, la gente se lanzará a juegos y experiencias creadas por Facebook, como Wing Strikers, una experiencia aérea multijugador “, dijo Facebook en su anuncio de Horizon.

Aunque el éxito de los mundos virtuales desarrollados anteriormente es limitado, la posición de dominio, y los recursos, de Facebook pudieran darle el empujón necesario a la realidad virtual para crear un mundo como el Oasis de Ready Player One.