Rockstar Games se prepara para el lanzamiento de GTA 6. O por lo menos así lo creemos, puesto que ya ha llegado el momento de que Rockstar Games anuncie un nuevo juego dentro del universo de Grand Theft Auto. Y todas evidencias indican que sucederá más temprano que tarde

Y es que ya han pasado siete años desde que lanzaron Grand Theft Auto V en 2013. Aunque todavía muy vigente, gracias a sus innumerables actualizaciones, los jugadores están ansiosos por conocer el siguiente título dentro de ese universo.

Alguno observadores apuntaron que en el canal de YouTube de Rockstar Games, actualmente tiene 260 videos cargados. Sin embargo, lo interesante de esto es el hecho de que solo 257 de estos videos son públicos. En otras palabras, tres de estos videos, dos de los cuales fueron subidos recientemente, están listados como privados.

Pero antes de morderse las uña de impaciencia, es posible que uno de dicho videos sea para promover algo de GTA Online. EL otro es casi seguro de que trata sobre Red Dead Online.

Y si ambas cosas son ciertas, eso deja un video sin explicar.

¿Serán el trailere de GTA 6?

El mes pasado, Rockstar Games actualizó su sitio web con un nuevo arte misterioso, lo que provocó una erupción de rumores y especulaciones de Grand Theft Auto 6.

De hecho, una de estas obras de arte parece apuntar particularmente a la próxima entrega de la serie GTA. Más allá de esto, ha habido meses de historias que parecen apuntar a una revelación de juego algo inminente. Muchos de estos han apuntado hacia GTA 6.

