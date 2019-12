Ya en su quinta generación, las apps para el Apple Watch se cuentan por millones. Entonces ¿cuáles son las mejores? ¿Cuáles me debo descargar? No te vamos a hacer una lista de las mejores apps, pero sí de esas que no deberían faltar.

Estas 6 Apps que no deberían faltar en tu Apple Watch son las que nuestros equipo editorial no deja de usar todos los días, Probablemente no tengas algunas, de modo que si quieres explotar el verdadero potencial de tu reloj inteligente, es momento de que te las descargues.

6 Apps que no deberían faltar en tu Apple Watch

Cuando pensamos en las aplicaciones de Apple Watch que simplemente no podemos vivir, estas están en la parte superior de la lista. Algunos son gratuitos, otros no, pero todos vale la pena.

Tal y como sucede con el iPhone, el valor del Apple Watch está en su ecosistema de aplicaciones. Y aunque ya se cuentan por millones, hay alguna que no deberías faltar en tu dispositivo. Juntamos a nuestros editores para ver cuáles son las apps que n dejan de utilizar todos los días, y reunimos las seis que todos tienen en sus relojes.

AutoSleep

Si falta una característica importante del Apple Watch, es el seguimiento automático del sueño. Apple, aparentemente, está trabajando en esta funcionalidad, pero eso es solo un rumor. Afortunadamente, con una aplicación como AutoSleep, Sleep Watch, Sleep ++ o Pillow, es posible hacer seguimiento de las horas de sueño.

De todas las aplicaciones de seguimiento del sueño para elegir, la mayoría requiere de una compra en la aplicación para hacer un uso adecuado, o una suscripción que realmente puede sumar.

Esa es una razón por la que nos gusta AutoSleep. No solo funciona bien y brinda muchos datos excelentes. Tiene un precio inicial (y razonable). Sin actualizaciones ocultas en la aplicación de compras, sin suscripciones. Esta app te pone solo a tres dólares de añadir seguimiento de sueño automático de calidad a tu Apple Watch.

AutoSleep ($ 2.99)

Carrot Weather

Hay muchísimas aplicaciones para el clima. Muchas de las cuales son compatibles con Apple Watch, pero Carrot Weather pasó a ser nuestra favorita. Combina un pronóstico meteorológico excelente (con datos de Weather Underground y Dark Sky), mucha personalización. Adicionalmente, tiene un modo funky de realidad aumentada e incluso logros.

La voz sarcástica del malvado robot ayuda a que el clima sea divertido.

El soporte de Apple Watch es especialmente robusto, con varias programaciones diferentes disponibles y la posibilidad de personalizarlas en la aplicación. Carrot Weather fue una de las primeras aplicaciones en hacer uso de las nuevas funcionalidades en el Apple Watch Series 4.

El único inconveniente es que la aplicación cuesta $ 4.99. Y luego, para ciertas funciones, se necesita una suscripción Premium de $0.49 al mes o $3.99 al año. El costo es para cubrir el uso de las API de sus fuentes de datos para características como advertencias de precipitación.

Carrot Weather ($ 4.99, compras en la aplicación)

Shazam

Shazam es el nombre número uno en la identificación de la música. Está tan asociado con poder reconocer una canción que ya ha pasado a ser un verbo; ya no se dice “¿Cómo reconozco esta canción?” se dice “vamos a shazamear para ver qué canción es esta“.

No es por nada que Apple compró Shazam en septiembre y no hizo nada más que eliminar los anuncios de la aplicación. Lo que la hace mejor. La compañía tiene grandes planes para la tecnología Shazam, pero mientras tanto, es una excelente aplicación para el Apple Watch. Simplemente toque esa el botón de Shazam, la aplicación se carga inmediatamente y comienza a escuchar. Puedes usar la aplicación para iPhone para revisar el historial de canciones que has encontrado y agregarlas a Apple Music o Spotify.

Tener la capacidad de identificar canciones en su muñeca hace que lo use mucho más que tener que sacar su teléfono.

Shazam (gratis)

PCalc Lite

Es casi extraño que no haya una aplicación de calculadora integrada en el Apple Watch. El iPhone tiene una, y los relojes de calculadora fueron los primeros “relojes inteligentes”.

PCalc es nuestra aplicación de calculadora avanzada favorita para iOS. Y viene con una excelente aplicación para el Apple Watch. Eso sí, cuesta $10. Sin embargo, si todo lo que quieres es agregar una calculadora simple a su muñeca, te sugerimos el PCalc Lite gratuito. De todas maneras, las características avanzadas y la personalización de la versión paga solo benefician a los usuarios de iPhone y iPad.

PCalc Lite (gratis, compras en la aplicación)

Things

Things es uno de los gestores de tareas con mejores reseñas, y es fácil ver por qué. Es atractivo, simple, claro y fácil de usar. Hace lo que cualquier buen administrador de tareas debería: facilitar las anotaciones de una nueva tarea, aclarar qué es lo que tiene que hacer hoy y no estorba cuando no se está utilizando. Es un ganador del Apple Design Award, y se nota.

Things en el Apple Watch son geniales. Agregue rápidamente un elemento de tarea para organizar más tarde en su iPhone. Observe las tareas de hoy, marque los elementos a medida que los realiza o posponga para más tarde con solo un par de toques. Es compatible con la esfera del reloj Siri, que es el lugar perfecto para recibir recordatorios de tareas diarias.

La aplicación Things no es barata, tiene una precio de $9.99, es una de las aplicaciones de iPhone más caras de su tipo. Pero por un administrador de tareas realmente bueno, vale la pena al inversión. Te ahorrará tiempo y ayudará a hacer más, sin sentir frustración y abrumado. Eso vale el precio de un par de tazas de café.

Things 3 ($ 9.99)

Just Press Record

Una aplicación donde presionas un botón y comienza a grabar, lo presionas nuevamente y se detiene. ¿Por eso pagarías $4.99?

Sí, sí, porque Just Press Record es increíble una de las 6 Apps que no deberían faltar en tu Apple Watch. Es liviana, rápida, confiable y poderosa. Transcribirá voz a texto en más de 30 idiomas. Se sincroniza con iCloud. Puede grabar súper alta calidad desde micrófonos externos.

Y Apple Watch la hace aún mejor. Inicia la aplicación y comienza a grabar de inmediato, para que nunca pierdas el ritmo. Puede grabar directamente en el reloj incluso cuando su teléfono no esté cerca (se sincronizará más tarde). Ajuste el volumen con la corona digital. Comienza grabaciones con Siri. Reproduzca grabaciones a través de AirPods o desde el altavoz de su reloj.

Simplemente no te das cuenta de lo útil que es una función de grabación de un toque realmente bien hecha hasta que la tienes.

Just Press Record ($ 4.99)

También estamos en Instagram, Twitter y Facebook