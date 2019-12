Si tu teléfono deja de responder a los toques o al presionar el botón es posible que sea necesario forzar el reinicio. Con más de una década en el mercado, y en la versión 13 del sistema operativo el proceso ha cambiado.

Cómo reiniciar el iPhone si deja de responder a los toques o al presionar el botón. Es posible que sea necesario forzar el reinicio pero esto depende de cuál modelo. Si bien el iPhone ha sido un dispositivo notable, como cualquier dispositivo, tiene sus fallas y puede dejar de funcionar.

Uno de los problemas más comunes del dispositivo es que se congela y no hay manera de que vuelva a reaccionar. Un reinicio forzado es la solución, pero es importante saber cómo hacerlo. Cabe destacar también que, esta manera de revivir el iPhone no implica que se pierdan datos y actualizaciones.

Cómo reiniciar el iPhone según su modelo

En los modelos más antiguos del teléfono, el reinicio del software era tan fácil como apretar dos botones hasta que el dispositivo se apagara y apareciera el logo de Apple. Pero esto cambio cuando Apple empezó a olvidar la idea de los botones en el 2016.

Si bien aún están los modelos como el iPhone 6s y 6s plus que mantienen su reinició con botones. Esto dio un leve giro cuando con el iPhone 7 y 7 plus reemplazaron el botón de inicio físico por un sensible al tacto y esto significó que el método convencional ya no funcionaría.

Ahora aquí se mantiene el botón nuevo apretado y bajar el volumen al mismo tiempo durante unos segundos.

El botón de inicio pierde su uso en esta función

En los nuevos iPhone actualizados, el botón de inicio pierde su uso y se empieza a trabajar con los botones físicos restantes. A medida que el 2017 marcó el comienzo de una nueva era para el iPhone, el método de reinicio forzado empezó a cumplirse con los botones que suben y bajan el sonido.

Actualmente el iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X y el iPhone 8 adaptaron este nuevo método en donde solo tienes que presionar y soltar el botón para subir el volumen. Lo mismo con el botón para bajarlo y posteriormente, mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que la pantalla se vuelva negra y aparezca el logo de Apple.

Aunque el iPhone 8 y el iPhone 8 plus no cambiaron en gran medida de sus predecesores, también se trasladaron a este método para garantizar la continuidad en todos los lanzamientos recientes de la marca.

También estamos en Instagram, Twitter y Facebook